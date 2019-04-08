ترويج الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي على قمة جبل في اليمن

المصدر: دبي - البيان

تمكّن الموظف أحمد زين اليافعي، من إدارة مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، من رفع شعار شرطة دبي، الذي يحمل الهوية المؤسسية الجديدة على قمة جبل النبي شعيب، الذي يبلغ ارتفاعه 3677 متراً في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والتي تعتبر أعلى قمة في الجزيرة العربية والشام وثاني أعلى قمة بالوطن العربي، وذلك في لمسة وفاء ومبادرة منه للترويج للهوية المؤسسية، حيث استمرت رحلة التسلق 69 ساعة.

وحول الرحلة، قال اليافعي: لقد قررت المبادرة في القيام بتحدي الصعود إلى جبل النبي شعيب ورفع شعار الهوية المؤسسية لشرطة دبي على أعلى قمة في الجزيرة العربية والشام، وذلك لرد الجميل والقيام بواجبي تجاه مؤسسة عريقة أعمل فيها وتعتبر جزءاً من عائلتي.