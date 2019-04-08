شرطة دبي تستعيد مضبوطات بقيمة مليار درهم

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي 471 متهماً من محترفي التزوير والتزييف في 499 قضية، واستعادة مضبوطات تجاوزت قيمتها المليار درهم، فيما تلقت «تحريات شرطة دبي» خلال الفترة ذاتها 649 بلاغاً بالنصب والاحتيال عبر الفضاء الرقمي، و170 بلاغاً بتزوير البطاقات الائتمانية.

جاء ذلك خلال افتتاح «ملتقى الأمن الإلكتروني العقاري» الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع دائرة الأراضي الأملاك، أمس، في فندق العنوان دبي مول، بحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وعدد من كبار الضباط والمديرين التنفيذيين، ونخبة من قادة الشركات وواضعي السياسات والمستثمرين الإقليميين والدوليين وسيدات ورجال الأعمال، وبمشاركة نحو 100 مستثمر، وذلك بهدف رفع الوعي والثقافة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، وتأمين الحسابات البنكية، والجرائم الاقتصادية، والبيتكوين، والقطاع العقاري، وما قد يتعرضون له بسبب الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية، التي تلعب دوراً حيوياً في نمو الأعمال التجارية.

ريادة عالمية

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في كلمة خلال الافتتاح إن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، ما أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة، التي اتخذت من دبي مركزاً للاستثمار والنمو، ومضت واثقة بالتقدم وتحقيق أعلى الإيرادات، وكلها ثقة بقدرة شرطة دبي على حماية علاماتها من التلاعب، ومنتجاتها الفاخرة من التقليد.

حملات

وأشاد الجلاف بالتعاون والشراكة المستمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وقال: نجحت حملة «أمن حسابك» في رفع وعي الجمهور حول مخاطر الاختراقات الإلكترونية التي تستهدف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انعكست باستقبال أكثر من 624 بلاغاً في 2018، في حين أثمرت حملة «كافح الاحتيال الإلكتروني» للتوعية حول مخاطر التعامل مع الحسابات الوهمية، بتقلي 884 بلاغاً، بينما كان لحملة «لا للابتزاز الإلكتروني» دور محوري كبير بالتعريف بالأساليب التي يتبعها المبتزون، وتشجيع الجمهور على الإبلاغ عنهم، حيث تلقت شرطة دبي 191 بلاغاً، وسيتم تنظيم هذه الحملات الثلاث بالتدرج في عام 2019.

مناخ جاذب

من جانبها قالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك: يعكس هذا الملتقى مدى التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في دبي والتي تصب جل اهتمامها في إسعاد سكان دبي وفي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، من خلال النهوض بمدى وعي ونضج المستثمر وتسخير كافة الإمكانيات والطاقات الحكومية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.

ارتفاع ملحوظ

لفت العميد جمال سالم الجلاف إلى أن بلاغات النصب والاحتيال الإلكتروني وبلاغات تزوير البطاقات الائتمانية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث تلقت «تحريات شرطة دبي» العام الماضي، 649 بلاغاً بالنصب والاحتيال، وتمكنت بفضل تقنياتها المتطورة من ضبط 90 متهماً داخل الدولة، أما بقية البلاغات فكانت تتعلق بحسابات خارج الدولة، كما تلقت 170 بلاغاً بتزوير البطاقات الائتمانية، ضبطت خلالها 28 متهماً داخل الدولة.