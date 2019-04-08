«إسعاف دبي» تبحث التعاون مع وزارة الداخلية في التدريبات المشتركة

المصدر: دبي- البيان

اجتمع خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع وفد وزارة الداخلية الزائر برئاسة العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، حيث بحث الجانبان تعزيز أطر التعاون والتنسيق في مجال التمارين والتدريبات المشتركة لاكتساب الخبرات ونقل التجارب المفيدة.

واطلع الضيوف خلال زيارتهم المؤسسة الأربعاء الماضي على أفضل الممارسات الإسعافية، وتفقدوا الخدمات التخصصية التي تقدمها المؤسسة والمركبات الإسعافية الحديثة ووحدات الدعم الميداني وقاموا بجولة تعريفية في إدارات وأقسام المؤسسة بصحبة المدير التنفيذي خليفة الدراي ومجموعة من كبار المسؤولين بالمؤسسة، وضم وفد وزارة الداخلية كلاً من المقدم جمعة سالم الزعابي، والرائد سعيد محمد الحساني والملازم أول أحمد عبدالله الزيودي.

وأكد الجانبان عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما والتنسيق على أعلى المستويات خاصة عند حدوث أي طارئ وتعزيز جهود احتواء الأزمات المفاجئة وتحجيم الأضرار الناجمة عنها في أضيق نطاق ممكن، وضمان أمن وسلامة الجمهور والاستجابة السريعة للحوادث والوصول لموقعها في أقل فترة زمنية إضافة إلى استعراض كل ما هو جديد في مجال الإنقاذ والحفاظ على الأرواح وتلبية المطالب والاستجابة للبلاغات ومناقشة المشاريع التحسينية المطلوب تنفيذها لتيسير العمل وتعميق التعاون بين الطرفين.