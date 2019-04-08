«قضاء أبوظبي»: 403 % زيادة وصايا غير المسلمين في 2018

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في مكتب قسم وصايا غير المسلمين، أن عدد المتعاملين مع المكتب على مستوى إمارة أبوظبي، قد تضاعف 3 مرات، خلال عام 2018، مقارنة بالعام 2017، وأشار التقرير الإحصائي لدائرة القضاء أبوظبي أن إجمالي عدد الوصايا التي أنجزها المكتب، ارتفع من 153 وصية خلال عام 2017 الذي شهد افتتاحه إلى نحو 771 وصية بنهاية العام 2018، بزيادة بلغت 618 وصية أي بنسبة زيادة 403%.

قيم

وثمن عدد من المتعاملين مع مكتب قسم وصايا غير المسلمين، الدور الذي يمثله المكتب في حماية وصون أملاكهم، عبر توفير صلاحية تسجيل الوصايا لغير المسلمين من المقيمين في إمارة أبوظبي، والتي بموجبها يسمح للفرد بتحويل أصوله بعد الوفاة بما يتفق مع رغباته التي أوصى بها قبل وفاته.

ونوهوا إلى أن المكتب يعكس التقدير والاحترام الكبيرين اللذين تبديهما دولة الإمارات للتنوع المجتمعي والتعايش الحضاري بما يرسخ ثقافة «التسامح»، مؤكدين في الوقت نفسه على دور المكتب في خلق بيئة جاذبة لتدفق رؤوس أموال واستثمارات غير المسلمين إلى إمارة أبوظبي، وفق أطار حديث يساهم في تعزيز بيئة الإمارة القانونية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع.

إجراءات

ووفقاً للإجراءات المتبعة فإنه يتطلب لتصديق على طلبات وصايا غير المسلمين، أولاً تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة للدائرة، بعد ذلك يتلقى المتعامل رسالة نصية على هاتفه حول حالة الطلب، وفي حال الموافقة يقوم المتعامل بدفع مبلغ 950 درهماً هي قيمة الرسوم المقررة.