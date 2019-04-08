«الخدمات العلاجية الخارجية» تختتم حملة «مارس منقذ القلب»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم مركز الإنعاش القلبي الرئوي في الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حملته التوعوية «مارس منقذ القلب»، والتي تعقد للسنة الثالثة على التوالي، وبدأت الحملة لعام 2019 مع مطلع شهر مارس، بالتزامن مع الحملة العالمية لجمعية القلب الأمريكية.

وقد اختتم المركز حملته بتدريب ما يزيد على 31985 شخصاً في 2019 كما قد شهدت الحملة في عام 2018 نجاحاً كبيراً، حيث حاز مركز الإنعاش القلبي الرئوي التابع للخدمات العلاجية الخارجية على جائزة تقديرية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك للعمل المثالي الذي تم إنجازه ضمن حملة مارس منقذ القلب حيث تم تدريب 18030 على الإنعاش القلبي الرئوي في شهر واحد.

وفي هذا العام، تم إجراء الحملة في 40 مركزاً صحياً في منطقتي أبوظبي والعين وفي 11 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في منطقة أبوظبي والعين والظفرة، كما شملت الحملة تدريب طلاب المدارس حيث تم تغطية 266 مدرسة حكومية وخاصة من قبل ممرضي الصحة المدرسية.