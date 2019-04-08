«الإسعاف الوطني» يوعّي بالتعامل مع إصابات الحروق

المصدر: أبوظبي - البيان

يبدأ «الإسعاف الوطني» بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بث رسائل تلفزيونية تعرّف بإصابات الحروق وأنواعها والطرق السليمة للتعامل معها، وذلك ضمن المشاركة الفاعلة للإسعاف الوطني في حملة «سلامة دارك» التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني مؤخراً وتستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل.

وتُقدَّم الرسائل التي تبث عبر حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات الإسعاف الوطني نصائح وإرشادات إسعافية وعلمية تتضمن معلومات حول أنواع الإصابات التي تخلفها الحرائق مثل الحروق الحرارية أو استنشاق الغازات أو المواد السامة، إلى جانب الحروق المنزلية الأخرى سواء كانت كهربائية أو كيميائية، وطرق الإسعافات الأولية للتعامل معها وسبل العلاج منها. وتأتي ضمن توعية عامة وتعزيزاً لثقافة التعامل مع الحريق ضمن جهود الدفاع المدني والجهات المعنية في التخفيف من الآثار السلبية للحرائق.

ريادة

ووصف اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بمقر وزارة الداخلية المبادرة بالريادية من الإسعاف الوطني الذي يقدم إسهامات مهمة في تعزيز سرعة الاستجابة ومستويات الوقاية والتخفيف من الآثار السلبية لحوادث الحريق، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي التنسيقي عالي المستوى في إعطاء الحملات الزخم اللازم لتحقيق أهدافها.

وأكد أحمد صالح الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أن المشاركة في حملات الدفاع المدني تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للإسعاف الوطني وتعزيزاً للجهود المشتركة والعمل المتكامل مع الجهات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجالات الإسعاف والوقاية والحماية المدنية، وذلك في صورة عمل متوازن يتحدث كل طرف عن اختصاصه وصولاً لتحقيق الهدف الأساسي في تعزيز الحماية والوقاية ورفع مستويات السلامة إلى أفضل المعايير الدولية المطبقة.

دورات

كما ينظم الإسعاف الوطني بالشراكة مع الدفاع المدني في إطار الحملة الفرعية لسلامة دارك «ربات البيوت» دورات توعوية لربات البيوت في إمارة الشارقة لتعزيز مفهوم السلامة في المنزل ورفع الوعي بالأساليب الوقائية للحد من مخاطر الحوادث المنزلية المتعلقة بالحرائق والإرشادات الإسعافية للتعامل معها في حال حدوثها وخطوات طلب خدمة الإسعاف، وذلك بهدف الحد أو التقليل من مخاطر الإصابات والحفاظ على أكبر قدر من الأرواح.