حصة بوحميد تستعرض تجربة الدولة في دمج أصحاب الهمم أمام سفير السويد

المصدر: دبي ـ البيان

استقبلت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في مكتبها بديوان الوزارة في دبي، هنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة، حيث بحثت معاليها وسفير السويد سبل ومجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات تعزيزاً لواقع أفضل في ما يخص رعاية ودمج وتمكين أصحاب الهمم.

واستعرضت معالي وزيرة تنمية المجتمع، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة في رعاية ودمج أصحاب الهمم، لا سيما في عمر مبكر من مرحلة الطفولة، انطلاقاً من سياسات وتشريعات نوعية، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أحدثت فارقاً في خدمات الرعاية والتمكين والتنمية المجتمعية.

كما ناقشت مع هنريك لاندر قائمة من المواضيع الاجتماعية، في مقدمتها أوجه دعم الوزارة للأسر المنتجة وأصحاب الهمم. واتفقت معالي الوزيرة وسفير السويد على أهمية توحيد الجهود بالتنسيق مع السفارة السويدية من أجل تنظيم معارض فنية وثقافية مشتركة بين البلدين لأصحاب الهمم، فيما لفتت معالي الوزيرة إلى ما تقدمه دولة الإمارات لأصحاب الهمم في إطار القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق هذه الفئة والمحفزة للدمج والتمكين، مشيرة إلى جهود الوزارة في إنجاز التصنيفات الجديدة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة.

من جانبه؛ أشاد هنريك لاندر هولم بجهود الدولة في توفير الدعم المثالي لأصحاب الهمم تحقيقاً لأفضل التطلعات المستقبلية.