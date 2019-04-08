مؤسسة نور دبي تطلق حملة «رؤية التسامح»

المصدر: دبي- وام

أطلقت مؤسسة نور دبي حملة صحية وتوعوية «رؤية التسامح» التي تهدف إلى توفير فحوصات طبية في مختلف بيوت العبادة الدينية من مساجد وكنائس في جميع أنحاء الدولة، وذلك بمناسبة عام التسامح 2019.

وتشمل الحملة فحوصات نظر مجانية من خلال عيادة العيون المتنقلة - أحد برامج مؤسسة نور دبي والحائزة جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز - وفحوصات أسنان بالتعاون مع مجلس شباب هيئة الصحة بدبي والفحوصات الطبية العامة، إضافة إلى توفير فرص للتبرع بالدم.

وتأتي جميع هذه الأنشطة لتعزيز روح التسامح من خلال توفير فرص للحوار والتواصل والتعاون بين الثقافات والأديان المختلفة.

وقالت الدكتورة منال تريم الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس أمناء مؤسسة نور دبي.. إن حملة رؤية التسامح تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات وتهدف إلى تعزيز رؤية قيادتنا في الدمج بين مختلف الثقافات والحضارات، حيث إنه ومنذ إطلاق برامج مؤسسة نور دبي في عام 2008 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم المؤسسة بتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين في مختلف دول العالم والمناطق النائية بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس.

3000 مستفيد

وبدأت الحملة نشاطها الأول في كنيسة القديسة مريم في دبي 2019 وقدمت خدماتها لأكثر من 400 شخص، حيث تستهدف هذه الحملة 3000 مستفيد من خلال توفير فحوصات عيون والخدمات الطبية الأخرى المجانية في مختلف المؤسسات الدينية في الدولة.

وأشادت الدكتورة منال تريم بالدور الكبير والعظيم الذي تقوم به دولة الإمارات متمثلة بقيادتها الرشيدة التي تدعو أبناء شعبها إلى تعزيز وترسيخ قيم التسامح والوقوف يدا بيد لبناء مستقبلها وإعلاء حضارتها.. موضحة أن ثقافة التسامح ونبذ التمييز من الثقافات السامية والمتأصلة في شعب الإمارات الذي عرفها منذ القدم واستمدها من خلال دينه الإسلامي الحنيف الذي يدعو دوما إلى التسامح ونبذ التمييز والعنف وقبول الآخر بالرغم من أي اختلاف، سواء في الديانات أو الثقافات أو المعتقد، وكل هذا ما تربى عليه أبناء زايد.

40 متطوعاً

شارك في الحملة أكثر من 40 متطوعا من مجلس الشباب التابع لهيئة الصحة بدبي بمن في ذلك الأطباء والفنيون المختصون بصحة العين وموظفو الإدارة.

وأكد الدكتور خالد لوتاه طبيب مقيم ورئيس مجلس الشباب في هيئة الصحة بدبي، أهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي في نشر ثقافة الخدمة المجتمعية وتوجيه الشباب ورعاية احتياجاتهم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من الوصول إلى الغايات المرجوة منهم في خدمة الوطن والمجتمع.. موضحا أن الطب خدمة إنسانية مبنية على قيم التسامح وعدم التمييز وأن مجلس شباب الصحة في الهيئة يهدف إلى ترسيخ هذه القيم في الممارسات اليومية للشباب عبر المشاركة في برامج تطوعية ومجتمعية.

ومن المقرر أن تستمر حملة «رؤية التسامح» حتى نهاية العام وستشمل زيارة 14 داراً للعبادة في الدولة ما بين مساجد وكنائس في الإمارات المختلفة.