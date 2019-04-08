«صحة دبي» تكشف عن توفير أجهزة محمولة لغسيل الكلى في المنازل

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها تعمل على توفير أجهزة غسيل كلى، محمولة، لخدمة مرضى الكلى بالإمارة، تمكنهم من الحصول على الخدمة في المنازل، قريباً، دون الحاجة إلى التوجه إلى المستشفيات، وفق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، في هيئة الصحة بدبي الدكتور يونس كاظم.

وقال الدكتور يونس كاظم: يمكن الجهاز الجديد الذي لا يتجاوز حجمه الحاسب الآلي الصغير، المريض من التواصل المباشر مع الطبيب المعالج، كما يقدم له تقريراً دقيقاً حول حالته الصحية، وإجراء التدخل الطبي عن بعد في حال احتاج المريض إلى ذلك.

وأوضح الدكتور يونس كاظم في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الإمارات الخامس عشر للعناية المركزة، أن هيئة الصحة في دبي تجري حالياً حصراً لكافة مرضى الكلى في القطاعين الحكومي والخاص، والذين سيستفيدون من الأجهزة الحديثة، التي من المفترض أن تتوفر على مراحل قد تمتد لثلاث سنوات.

ولفت إلى أن عملية غسيل الكلى في مستشفيات هيئة الصحة في دبي كانت تعاني ضغطاً شديداً من قبل المرضى، الأمر الذي جعل الهيئة تجعل الخدمة حصراً على المواطنين، فيما يتجه المقيمون إلى القطاع الخاص، الأمر الذي سينتهي بمجرد تشغيل تلك المراكز، والتي من المقرر أن يزداد عددها حسب الحاجة على مراحل مختلفة.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، في هيئة الصحة في دبي أن الهيئة أيضاً تعمل على توفير جهاز حديث، مبتكر للتنفس الصناعي، يمكن للمرضى استخدامه، في منازلهم، وأثناء تنقلهم، دون الحاجة إلى الدخول إلى غرف العناية المركزة، التي عادة ما تشهد ازدحاماً كبيراً.