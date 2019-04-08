ولي عهد الشارقة يكرم الفائزين بجائزة «العمل التطوعي»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها السادسة عشرة. وقدمت عفاف المري رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة قدمت فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة على تفضل سموه بتشريف الحفل وتكريم الفائزين ودعم سموه المتواصل للجائزة.

وقال جاسم الحمادي الأمين العام للجائزة إن "الشارقة للعمل التطوعي"، منظومة متكاملة متخصصة في تعزيز وتحفيز العمل التطوعي لمختلف الفئات العمرية من المجتمع، كما أراد لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن رؤيته التي بناها أكثر من ثلاثة عقود في تنمية الإنسان.

من جانبه ألقى محمد خميس الكتبي كلمة الفائزين قدم فيها الشكر والتقدير إلى إدارة الجائزة على حرصهم على تقدير المتطوعين وتكريمهم، ما يساهم في تعزيز روح التطوع، وغرس قيم العطاء البناء في نفوس الجيل الناشئ وتعزيز دور التطوع في إمارة الشارقة.

بعدها تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بتكريم مجلس أمناء الجائزة السابق، كما كرم سموه الشخصيات المخضرمة في العمل التطوعي.