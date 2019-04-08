خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزّون ملك البحرين

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والحكام برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة. وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته في الفقيدة، سائلاً الله لها المغفرة، وللأسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون ملك البحرين في وفاة عائشة بنت سلمان