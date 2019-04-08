جهاز محمول لغسيل الكلى بالمنازل في دبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها تعمل على توفير أجهزة غسيل كلى محمولة لخدمة مرضى الكلى بالإمارة، تمكّنهم من الحصول على الخدمة في المنازل قريباً، دون الحاجة للتوجه إلى المستشفيات، وفق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي الدكتور يونس كاظم. ويمكّن الجهاز الجديد، الذي لا يتجاوز حجمه الحاسب الآلي الصغير، المريض من التواصل المباشر مع الطبيب المعالج، كما يقدّم له تقريراً دقيقاً عن حالته الصحية، وإجراء التدخل الطبي عن بعد في حال احتاج المريض إلى ذلك.

وأوضح الدكتور يونس كاظم أن الهيئة تُجري حالياً حصراً لجميع مرضى الكلى الذين سيستفيدون من الأجهزة الحديثة، التي من المفترض أن تتوافر على مراحل قد تمتد ثلاث سنوات.

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