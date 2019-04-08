دورة تدريبية في أبوظبي عن هندسة السلامة المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلةً في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أمس، الدورة التخصصية التدريبية الثانية بعنوان «هندسة السلامة المرورية» المعتمدة دولياً من جمعية مدققي السلامة المرورية (SoRSA).

وتستمر الدورة خمسة أيام متواصلة، وهي من إعداد وتقديم كفاءات وكوادر مواطنة من الحاصلين على اعتمادات دولية ومحلية في مجال السلامة المرورية، ولهم إسهامات بارزة في خدمة مجتمع أبوظبي وتحقيق رؤية الإمارة في توفير مجتمع أكثر أماناً، ورفع مستوى وجودة الحياة على طرق الإمارة، وذلك من شأنه رفع مكانة بلدية أبوظبي كجهة رائدة في تقديم الدعم الفني والتطوير اللازم للكوادر البشرية في المجالات الهندسية المتخصصة.

وتأتي هذه الدورة من منطلق التزام بلدية مدينة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين (بلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي) بالدور الريادي في مجال السلامة المرورية، وحرصاً منها على تأهيل مختصين في مجال السلامة المرورية حاصلين على أرقى معايير التدريب والتأهيل الفني والميداني، بما يتوافق مع ثقافة مجتمع الإمارات وسلوكه.

وأكد قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن الدورة تهدف إلى زيادة عدد الكفاءات الوطنية في مجال السلامة المرورية، بإعداد وتخريج جيل من الخبراء والمختصين في المجال على مستوى إمارة أبوظبي، بما يؤهلهم للحصول على شهادة مدقق سلامة مرورية عضو أو رئيس فريق، حسب الخبرات والتجربة الميدانية المرتبطة بمجال السلامة المرورية، وبالتالي رفع كفاءة شبكة طرق الإمارة وتوافقها مع اشتراطات السلامة المرورية الدولية، بما يحقق المحافظة على أرواح مستخدمي الطريق.