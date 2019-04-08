حظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة «اكولمان» في المكسيك

المصدر: دبي - البيان

حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة استيراد الطيور الحية من مقاطعة «اكولمان» في المكسيك، استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في المقاطعة.

وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة فقد قررت الوزارة حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان عمر يوم وبيض التفقيس مخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المكسيك ولحين استقرار الوضع الصحي.

كما قررت حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة من المقاطعة المصابة في المكسيك «اكولمان».

كما قررت الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من المكسيك.

ويأتي القرار وفقاً للوزارة انطلاقاً من حرصها على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة، وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة.

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في الوزارة، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطره وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية .