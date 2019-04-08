شرطة دبي توعّي بخدمات التأمين الصحي

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، ورشة عمل في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، للتوعية بالخدمات التي تقدمها شركة «المظلمة لإدارة التأمين الصحي» لموظفي شرطة دبي وذويهم. وأكد المقدم استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير مركز شرطة دبي الصحي بالنيابة، أن الورشة تأتي في إطار نشر ثقافة التعامل مع التأمين الصحي للموظفين والتعرف على امتيازاته والفرص المُثلى للاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وتأتي أيضاً في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بموظفيها وأسرهم والعمل على إسعادهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

من جانبه، قدم صالح الشريف من شركة المظلمة لإدارة التأمين الصحي شرحاً حول الخدمات التي يوفرها التأمين في مختلف المراكز الصحية والمستشفيات التي يتعامل معها، إلى جانب تقديم شرح حول التطبيق الذكي الخاص بالشركة والذي يوفر معلومات قيّمة للموظفين حول أقرب مركز خدمة، وقائمة بالمنافع التي يستطيعون الحصول عليها والشبكات الطبية المتوفرة في الدولة، موضحاً في الوقت ذاته آلية التسجيل في التطبيق والحصول على رقم سري. وفي الورشة، أجاب المقدم الدكتور بدر سلطان ابن قبا وصالح الشريف على استفسارات الموظفين حول الخدمات الصحية المتنوعة إلى جانب الاستماع لبعض الحالات الخاصة.