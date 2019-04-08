إطلاق «شبكة المؤسسات الخضراء» لتعزيز الاستدامة البيئية في العمل

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مبادرة جديدة تحت مسمى «شبكة المؤسسات الخضراء»، لتشكل منصة يتمكن من خلالها القطاعان الحكومي والخاص في أبوظبي من تعلم ومشاركة والترويج للممارسات الصديقة للبيئة في أماكن العمل، تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى المؤسسات الكبرى، إضافة إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة، وحثها على اتخاذ إجراءات فعالة للمساهمة في تعزيز خطط التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المنصة في تعزيز الحوار والعمل على تشجيع تبني ممارسات مسؤولة بيئياً في الأنشطة التجارية في بيئة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استجابة لتوجهات الاستهلاك المحلي والسياسات الحكومية، وما يتعلق بها من تكاليف، والتي تشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من الفرص في مجال الأعمال الخضراء والصديقة للبيئة في المستقبل. وستركز شبكة المؤسسات الخضراء بشكل أساسي على القضايا البيئية الرئيسية مثل جودة المياه البحرية وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والنفايات.

وتعليقا على هذه المبادرة قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة - أبوظبي: إن اعتماد الممارسات الخضراء مفيد، ليس فقط لبيئتنا ولكن للمجتمع والنظم البيئية الطبيعية أيضا، لما له من تأثير إيجابي، فضلاً عن كونه نموذجاً أكثر فعالية لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. ومع إطلاق هذه الشبكة نأمل أن نوفر للمؤسسات الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، والتي من شأنها أن تساهم في بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة. .