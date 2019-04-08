«الاتحادية للموارد البشرية» تقدم 2153 استشارة قانونية 2018

المصدر: أبوظبي- وام

قدمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 2153 استشارة قانونية خلال عام 2018 لموظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين، وذلك بحسب التقرير السنوي 2018 الصادر أخيراً عن الهيئة.

ووفقاً للتقرير فقد قدم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة منذ تشكيله في عام 2015 قرابة 9100 استشارة تتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقد عمل الفريق على توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وتمتلك الهيئة فريقا متخصصا من كافة إداراتها وقطاعاتها للرد على استفسارات وملاحظات المتصلين المختلفة، والذي بدوره يتولى مهمة تحويل الاتصالات إلى ذوي الاختصاص من موظفي الهيئة بناء على الخدمة المطلوبة من قبل المتصلين.

وخلال العام 2018 تلقت الهيئة 30661 اتصالاً من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية وجمهور المتعاملين عبر مركز الاتصال الموحد، الذي سعت من خلاله إلى تعزيز آليات التواصل مع متعامليها في الوزارات والجهات الاتحادية، وشركائها من مؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة وأفراد.

وتركزت اتصالات واستفسارات المتعاملين حول الخدمات التي يقدمها نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وإجراءات الموارد البشرية التي يتيحها النظام، وخدمة الاستشارات القانونية، ومبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات».

وعقدت الهيئة خلال عام 2018 سلسلة من ملتقيات الموارد البشرية، حضرها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية .