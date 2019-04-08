سفارة الدولة بالرياض تحتفي بالمشهد الثقافي السعودي الإماراتي في معرض عام التسامح

المصدر: الرياض - وام

نظمت سفارة الدولة في المملكة العربية السعودية، أمس، بالتعاون مع «مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لإنتاج السجاد وتطوير الريف الأفغاني»، معرض عام التسامح، الذي تضمن عروضاً فنية تحت عنوان «مشروع سجادة السلام» للتأكيد على أهمية تطوير برامج تعزيز الحراك الثقافي ودور الاقتصاد وقطاعات الأعمال في تشجيع وتمكين ودعم الثقافة، مع التأكيد على الدور الفاعل للابتكار والتكنولوجيا في المشهد الثقافي.

وشهد المعرض - الذي يستمر يومين ضمن احتفالات السفارة بعام التسامح - حضور نخبة من كبار المسؤولين ورواد المعرفة وقيادات مؤسسات ثقافية فاعلة على مستوى البلدين، مثل مؤسسة مسك الخيرية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأثر غاليري، ودبي للثقافة، والمجلس الفني السعودي، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، إن الحراك الثقافي والمعرفي النوعي، الذي تشهده حالياً كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بتوجيهات سامية من قيادتهما الرشيدة، هو رسالة تسامح مشتركة، من البلدين الشقيقين، وجهتها المستقبل، وساحتها العالم، وهويتها الإنسان في كل مكان، مشيرا إلى أن حيوية الحراك الثقافي في بلدينا الشقيقين تقدم ثقافة منطقتنا لشعوب العالم بألوان الطيف الكاملة، وتشجع تبادل الأفكار والمعرفة والتواصل مع العالم الواسع، بثقة المثقف المنسجم مع نفسه، والمتناغم مع محيطه، والمؤمن بقيمه، والحريص على هويته، والمنفتح على عالمه.

وهنأ الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً بخطوة إعلان وزارة الثقافة السعودية لرؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية مؤخراً، لتستكمل بذلك مختلف ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، وتبرز قيم التنوّع والتعدد والانفتاح، وتدعم استدامة مسارات التنمية والازدهار.

وتضمّن المعرض جلستين حواريتين رئيستين بحثتا النقاط المشتركة بين دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير برامج ثقافية هادفة لتعزيز الحراك الثقافي، كما ركزتا على دور الاقتصاد وقطاعات الأعمال في تشجيع وتمكين ودعم الثقافة بمبادراتها وفعالياتها وبرامجها، ودور الابتكار والتكنولوجيا وتطبيقاتها المتنوعة في دعم المشهد الثقافي.