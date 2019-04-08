سلطان بن زايد والشيوخ يعزون بوفاة منصور آل سالمين

المصدر: العين - وام

قدّم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، منصور ناصر آل سالمين المنصوري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، عصر أمس، إلى مجلس الروضة الشرقية في مدينة العين.

وكان في استقبال سموه، الشيخ عبيد بن سعيد بن سالمين المنصوري وشقيقا الفقيد مبارك ومحمد، وبعض من أهل الفقيد.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، قد أدى، ظهر أمس، صلاة الجنازة على جثمان منصور ناصر آل سالمين المنصوري، رحمه الله، وذلك في مسجد المعترض الكبير في مدينة العين.

كما أدى الصلاة الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.

وقد شُيّع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة المطاوعة في مدينة العين.

كما قدم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن بطي آل حامد والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مساء أمس واجب العزاء بوفاة المغفور له منصور ناصر آل سالمين المنصوري.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان القبائل.