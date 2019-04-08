23 مليوناً حصيلة المزاد العلني للأرقام المميزة للوحات المركبات بدبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني (101) للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس 23 مليوناً و475 ألف درهم.

وحقق الرقم (12 W) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(4) ملايين درهم، تلاه الرقم (20 Z) بـ(2) مليون و760 ألف درهم، وحل في المرتبة الثالثة الرقم (222 Z) بمليون و750 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (90) رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات: (I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T -W-Z).

وتحرص، هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأنها أي هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور .