إسلامية دبي ترعى 2130 مصلى ومسجداً في دبي

المصدر: دبي-البيان

في إطار تعزيز الدور الريادي في شؤون المساجد على المستويين المحلي والإقليمي؛ تسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من خلال عملها في بناء وتطوير المساجد والإشراف على إدارتها في إمارة دبي، إلى إنشاء وافتتاح العديد من المساجد الجديدة، وإعادة صيانة القائم منها لاستقبال المصلين، وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الشعائر الدينية فيها، وإظهارها بالمظهر اللائق، باعتبارها الواجهة الحضارية الدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث العموم، وإمارة دبي من حيث الخصوص.

وكشف مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور حمد الشيباني، أنه وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن الدائرة فإنه قد بلغ إجمالي عدد المساجد والمصليات في الإمارة 2130 مصلى ومسجداً حتى الربع الأول من العام 2019، توزعت بين الجوامع ومساجد أوقات ومصليات.

وتنهض دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالإشراف المباشر على المساجد، من خلال القيام بصيانتها، والإشراف عليها ومتابعة شؤونها، وتوفير وتطوير العاملين فيها، حرصاً منها على رعاية بيوت الله تعالى على أكمل وجه، وتنفيذاً لخطط الدائرة الاستراتيجية في البناء والعمارة، وتنمية مواردها البشرية، في ضوء التوجيهات السديدة لحكومتنا الرشيدة.