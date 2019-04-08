وفد أردني يطّلع على تجربة حكومة الإمارات في تطوير الخدمات

المصدر: دبي- البيان

استقبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وفداً من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة هدفت إلى الاطلاع على منظومة التحديث الحكومي، وأهم البرامج الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، والتعرف إلى آلية تحديث الخدمات الحكومية وانعكاساتها على سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الشراكة والتبادل المعرفي في مجالات التحديث الحكومي مع الحكومات العربية المهتمة بتطوير تجاربها، بما يسهم في بناء نموذج تعاون عربي متميز.

وقال بن طليعة: إن الوفد الأردني اطلع على أبرز التجارب والممارسات المطبقة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال زيارة عدد من المراكز في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتعرف على منهجية عمل حكومة دولة الإمارات المبنية على تصميم تجربة متعاملين سلسة وفعالة تعزز مستويات جودة الحياة.

وشملت زيارة الوفد الأردني عدداً من مراكز الخدمات، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات في مراكز تقديم الخدمة المتميزة ومن ضمنها مركز الهوية التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مركز تسجيل المركبات بهيئة الطرق والموصلات في دبي، ومركز تسهيل لتقديم الخدمات، كما زار الوفد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للاطلاع على الخدمات الذكية التي تقدمها.

وعرض فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عدداً من المبادرات في مجالات تطوير الخدمات وتصنيف مراكز الخدمة حسب نظام النجوم العالمي، فيما استمع الوفد الزائر إلى شرح حول تجربة وزارة الموارد البشرية والتوطين في تعهيد الخدمات، وتجربة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في التحول الذكي.

وشهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات التي تناولت المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير الخدمات .

وتهدف اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في يونيو 2018 إلى بناء شراكة استراتيجية في تحديث العمل الحكومي، وتشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تحديث العمل الحكومي وتطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق «رؤية الأردن 2025».