تأهيل أعمدة الإنارة المتأثرة بالرياح في مدينة زايد والمرفأ

المصدر: منطقة الظفرة- وام

أنهت بلدية منطقة الظفرة إعادة تأهيل شبكة الإنارة المتأثرة بحركة الرياح النشطة التي هبت على مدن منطقة الظفرة بسبب التقلبات الجوية خلال الفترة الماضية، حيث تم إعادة تأهيل 65 عمودا في مدينة المرفأ، بالإضافة إلى تبديل وتركيب أكثر من 25 عمودا قديما في مدينة زايد.

ولتجنب تأثير الأشجار العالية الملاصقة لأعمدة الإنارة قامت البلدية بقص أكثر من 60 شجرة بالشارع العام في مدينة زايد، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة اكتمال استعدادات كافة فرق الطوارئ والأزمات للتعامل مع أي طارئ بمدن المنطقة. وتتابع البلدية أولاً بأول من خلال مكتب الطوارئ والأزمات وفور تلقيها البلاغات والرصد لأي تجمعات للرمال تقوم قطاعات البلدية بإزالتها فوراً. وتحرص البلدية على سلامة السكان ومستخدمي الطرق بالمنطقة وتعمل على تذليل كافة الصعوبات خاصة خلال أوقات الطوارئ والأزمات.

وتهيب البلدية بجميع القاطنين الاتصال على الخط الساخن 993 في حال وجود أي تجمعات رمال أو سقوط أشجار على الطرق.