بلدية مدينة أبوظبي تؤهّل منطقة الألعاب في حديقة الدلافين

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، مشروع تأهيل وصيانة وتطوير منطقة ألعاب الأطفال في حديقة «الدلافين» على شاطئ القرم الشرقي في أبوظبي.

وأشارت البلدية إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها البلدية للارتقاء بمعايير السلامة والأمن لهذه المرافق الحيوية وتجديد أصولها، وتوفير مناطق ألعاب ذات مواصفات مطابقة لأرقى المستويات العالمية، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال لقضاء أمتع الأوقات في بيئة صحية وآمنة.

وأوضحت بلدية مركز المدينة أنها ضمّنت المشروع تجديد جميع مكونات منطقة الألعاب، وتركيب مظلات جديدة، وصب أرضيات مطاطية مع تصاميم تفاعلية وتعليمية تتيح للأطفال اللعب والمرح، وفي الوقت نفسه تمنحهم فرصة لتنمية قدراتهم.