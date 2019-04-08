تحسينات مرورية على شارع الشيخ زايد بن سلطان بـ 97 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال مشروع التحسينات المرورية لشارع الشيخ زايد بن سلطان «شارع القرم الشرقي» بتكلفة تقديرية تبلغ 97 مليون درهم، وذلك بعد أن أكملت جميع الأعمال والتجهيزات الأساسية لذلك.

وتقوم حالياً باستكمال أعمال نقل الخدمات المتعارضة والعمل على توسعة الطريق، بالتعاون والتنسيق مع دائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ومركز التحكم والمراقبة وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وقالت شركة «مساندة» إن المشروع يبدأ من تقاطع شارع الوزارات إلى تقاطع شارع قصر البحر فيما سيتم توسعة شارع الشيخ زايد من شارع ظفير إلى شارع سلامة بن بطي، وذلك بإضافة حارة ليصبح 5 حارات بدلا من 4، بهدف استيعاب الكثافة المرورية في أوقات الذروة وتقليل الازدحام المروري، إذ إن الشارع يعتبر وصلة رئيسية بين المناطق الخارجية وجزيرة أبوظبي.

وأشارت إلى أنها ستنفذ أعمال التوسعة في المشروع من دون أي عرقلة لحركة المرور في الشارع باعتباره طريقا رئيسيا وحيويا، حيث ستتم المحافظة على حركة تدفق المركبات بالمحافظة على المسارات المستخدمة وتفادي إغلاقها، لافتة إلى أن المشروع يعمل فيه 600 عامل لإنجازه في غضون 165 يوما وفق الخطة المعتمدة للتنفيذ نظرا لأهمية المشروع مع الالتزام بأرقى المواصفات والمعايير العالمية.

وأكدت «مساندة» حرصها على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية ومراعاة شروط الاستدامة البيئية، وتحقيق التدفق المروري الآمن بما يضمن تعزيز مكونات البنية التحتية، وكذلك تحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة.

وبينت أنه سيتم المحافظة على مظلات الاستراحة بإزالة بعض المظلات المتعارضة مع التوسعة المقترحة وإعادة بنائها مع الحفاظ على التصميم بنفس الطراز المعماري، وذلك في ظل أهمية وجود هذه المظلات التي تشكل مظهرا تاريخيا وحضاريا في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا مع جميع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتوفير الدعم وتسهيل مهام العمل في المشروع للحصول على الموافقات وعدم الممانعة المطلوبة لتسليم الأصول، .