«تنمية المجتمع» تدرب كوادر مركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي وبالتعاون مع مركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة في حتا، تدريباً تخصصياً لتأهيل الكوادر العاملة في المركز وتزويدهم بأحدث التقنيات والوسائل التشخيصية والتأهيلية للأطفال من أصحاب الهمم. وشارك في التدريب 26 من العاملين في مركز الشيخة ميثاء، حيث تم تدريبهم في المرحلة الأولى على استراتيجيات تعديل السلوك.

وتأتي الخطوة في إطار خطة تطوير شاملة للخدمات الاجتماعية في حتا تنفذها الهيئة بهدف تمكين أهالي المنطقة وتعزيز وصولهم إلى الخدمات وتحسين فرص الفئات الأكثر عرضة للضرر مثل الأطفال من أصحاب الهمم بالحصول على خدمات التدخل المبكر.

وكانت الهيئة قد نظمت في وقت سابق من العام الجاري ورشة عصف ذهني مع أهالي المنطقة وممثلي الجهات المعنية بخدمات أصحاب الهمم، للتعرف على الاحتياجات التطويرية وتطلعاتهم لتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، حيث يشكل بناء القدرات وتأهيل الكوادر القادرة على توفير الخدمات بالشكل الأمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية في المنطقة.

وبينت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة، في هيئة تنمية المجتمع أن ورشة العصف الذهني أوصت بمجموعة من الأولويات بدأت الهيئة مباشرة بوضع خطة لتلبيتها، مشيرة إلى أن بناء القدرات يشكل نقطة البداية في أي خطة عمل ويجب أن يسير بالتوازي مع برامج التوعية سواء على صعيد أفراد المجتمع أو بين موفري الخدمة.

وقالت: «يتمتع الاختصاصيون العاملون في مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع للهيئة بخبرات وكفاءة عالية، ونأمل أن تساهم التدريبات التخصصية التي سيقدمونها إلى كوادر مركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة في تمكينهم بشكل أكبر، سواء لجهة الكشف المبكر عن الإعاقات لدى الأطفال، أو في وضع وتنفيذ برامج تأهيل للأطفال من أصحاب الهمم بما يساهم في وصولهم إلى أقصى قدراتهم وتعزيز تطورهم النمائي».