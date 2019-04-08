وثيقة الخمسين.. خارطة طريق لسعادة ورخاء المواطنين

المصدر: دبي ـ البيان

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير برنامج متكامل بالتعاون مع المواطنين الراغبين لتجهيز أنظمة متكاملة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة والمياه على الأقل في 10 % من منازل المواطنين تغييراً لنمط الحياة، وحفاظاً على البيئة، بهدف إيجاد قطاع اقتصادي جديد يدعم اكتفاء ذاتياً من الطاقة والغذاء والماء في منازل السكان في دبي لمدة شهر على الأقل بحيث تزيد لاحقاً.

وتتولى الهيئة مسؤولية البند السابع من «وثيقة الخمسين» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في السادس من يناير 2019 بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه أول مسؤولية في خدمة الوطن، والتي تتضمن 9 بنود تضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل والحياة التي يتمناها لكل من يعيش في مجتمعها، بدعم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتعمل على تطوير برنامج متكامل لاستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء للإماراتيين.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تصب في خدمة الصالح العام، وصالح الوطن والمواطن كأولوية استراتيجية، وتسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتؤكد «المبادئ الثمانية للحكم والحكومة»، و«وثيقة الخمسين» النهج الاستباقي لسموه في توفير الرخاء والازدهار لمواطني دبي، وحرصه، رعاه الله، على تحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حتى باتت دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم لمدينة المستقبل التي تحقق سعادة ورخاء مواطنيها.

استراتيجيات

من جهته، قال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: نحرص في بلدية دبي على اتباع استراتيجيات تسهم في تحقيق استدامة بيئة مدينة دبي ومواردها الطبيعية، والالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعزيز دور الدائرة في تجسيد البند السابع من وثيقة الخمسين، والمتمثل في «اكتفاء ذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشر بيوت مواطنينا»، الذي يهدف إلى تغيير نمط الحـــياة للحفاظ على البيئة وخلق اقتصاد جديد في منازل سكان دبي، من خلال تطبيق الممارسات المتطورة في مختلف القطاعات.

وأضاف تدعم بلدية دبي تقنية الزراعة المــائية، من خلال نمو النباتات في المحاليل المـــغذية، مما يقـــلل استهلاك التربة والمبيدات، وتعتبر الزراعة المائية بمثابة حل مستدام، لمساهمتها في توفير استهلاك المياه بنسبة 90%، بالإضافة إلى توفير استخدام الأسمدة بنسبة 80%، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية.

شراكة

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي حريصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مثمناً هذه الشراكة الممتدة، والتي ترتكز على منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي، ومؤكداً دور الهيئة الرئيسي في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، والمبادئ التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في «وثيقة الخمسين» الهادفة للارتقاء بنوعية حياة المواطنين والمـــحافظة على البيـئة والموارد الطبيعية.

وقال: إن شرطة دبي تسخر كافة إمكانيات كوادرها البشرية لتتواءم مع الأهداف والخطط الاستراتيجية التي ترسمها القيادة الرشيدة، والبنود التي وضعها صاحب السمو في «وثيقة الخمسين» مؤكداً أن شرطة دبي تسابق الزمن لتكون جزءاً أساسياً من استراتيجية العـــمل لتحقيق الارتقاء الحضاري الذي ينسجم وطموحات العصر الحديث.

مبادرة

وقال سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: جاءت مشاركة المؤسسة في مبادرة تركيب أنظمة إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الشمسية الكهروضوئية، والتي تشرف على تنفيذها هيئة كهرباء ومياه دبي، في إطار تشجيع أصحاب المساكن لتركيب الألواح الكهروضوئية، ومساعدة الهيئة على نشر الوعي حول أهمية استخدام وتركيب أنظمة منتجة للكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة لما له أهمية كبيرة في خفض انبعاثات الكربون وتأثيره الإيجابي على البيئة.

وثمن قرقاش توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحسين الحياة بكل جوانبها في دبي، والتي جاءت من خلال إصدار سموه لوثيقة الخمسين، التي تهدف لأن تكون دبي مدينة يحكمها القانون، وتسود فيها روح الرحمة والمحبة، ويعيش أهلها في انسجام وتسامح، وتتميز الحياة فيها بالسهولة والرخاء.