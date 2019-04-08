مظلة الضمان الصحي تغطي 3.1 ملايين شخص في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت دائرة الصحة بأبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، زيادة عدد أسرة مستشفيات الإمارة بنسبة 50% منذ عام 2016، في حين ارتفع عدد المستشفيات إلى 60 مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى 700 عيادة طبية، وكشفت الدائرة أن مظلة الضمان الصحي تغطي 3.1 ملايين شخص.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحةـ أبوظبي، إنه ضمن استعداد الدائرة للمرحلة المقبلة، وضعنا نصب أعيننا عدداً من الأهداف، التي نتطلع إلى تحقيقها من خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، حيث تتلخص رسالتنا في دائرة الصحة بتوفير حياة صحية وخدمات وقائية وعلاجية بمستويات عالمية.

وأضاف، بمناسبة إطلاق الموقع الجديد لدائرة الصحة، استندت تلك الأهداف إلى قيم الدائرة القائمة على الالتزام باحتياجات أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي تلعبه دائرة الصحة بأبوظبي في جعل الإمارة مجتمعاً معافى.

وأوضح عبد آل حامد أن دائرة الصحة حققت باقة من الإنجازات من خلال التحليل والتخطيط السليم وإشراك كل الأطراف المعنية والتواصل الفعال، حيث تمكنا من وضع السياسات والمعايير وإرساء مختلف الأطر التنظيمية وضمان إنفاذ واحترام والإجراءات التنظيمية وإطلاق المبادرات الهادفة.