«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير إثيوبيا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سليمان ديديفو وشي سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة لسفير جمهورية إثيوبيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب السفير الإثيوبي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.