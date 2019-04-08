«الفجيرة للشباب» يطلق مبادرة مخيم الذكاء الاصطناعي

المصدر: الفجيرة - وام

أطلق «مجلس الفجيرة للشباب»، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة مخيم الذكاء الاصطناعي لرواد أعمال الشباب، ضمن مبادرة مجمع أعمال الشباب بمركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة، ويستمر خمسة أيام بمشاركة 40 شاباً وشابة.

يهدف المخيم إلى تطوير مهارات رواد الأعمال الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل توجه الدولة في هذا المجال، وتوفير بيئة مناسبة للشباب للعمل على مشاريع مبتكرة، لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لهم من خلالها.

وتطرق آنشو باندي، مستشار ذكاء اصطناعي بوادي السيليكون «سيليكون فالي - الولايات المتحدة الأمريكية»، إلى أساليب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة بطريقة عملية من الفكرة إلى البرمجة والمشاريع والعمل عليها من قبل رواد الأعمال لإنشاء شركات تكنولوجيا قائمة على الذكاء الاصطناعي.