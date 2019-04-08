فعاليات متنوعة احتفالاً بيوم الصحة العالمي

المصدر: دبي - البيان

شهد الاحتفال بيوم الصحة العالمي العديد من الفعاليات التي نظمتها مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون مع عدة جهات داخلية وخارجية في إطار سعي الإمارات لتقديم خدمات صحية وعلاجية ذات مستوى عالمي، حيث وقعت مجموعة من مؤسسات الرعاية الصحة الرائدة في مدينة دبي الطبية على التعهد الخاص بسلامة المرضى، بالشراكة مع مؤسسة «تحسين سلامة المرضى العالمية»، وخلال مبادرة التعهد التي تدعمها جمعية الإمارات الطبية، دعت مدينة دبي الطبية جميع المؤسسات الطبية وأخصائيي الرعاية الصحية العاملين في المنطقة الحرة وفي دولة الإمارات إلى الالتزام بسلامة المرضى، وتطبيق حلول سلامة المرضى التي حددتها مؤسسة تحسين سلامة المرضى العالمية.

واستجابت مدينة دبي الطبية لدعوة منظمة الصحة العالمية للعمل من أجل تحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية على الصعيد العالمي، وعززت شراكتها طويلة الأمد مع مؤسسة تحسين سلامة المرضى العالمية عند توقيعها اتفاقية تعاون مشترك في وقت سابق من هذا العام.

تواصل

وقال الدكتور رمضان البلوشي رئيس القطاع التنظيمي في سلطة مدينة دبي الطبية، إنه بمجرد توقيع أخصائيي الرعاية الصحية على التعهد الرقمي ستتواصل مؤسسة تحسين سلامة المرضى العالمية معهم لتشجيعهم على متابعة الالتزام الرسمي، لتحديد تحديات سلامة المرضى في بيئتهم السريرية والاستفادة من حلول سلامة المرضى القابلة للتنفيذ والمبنيّة على الأدلة التي طوّرتها مؤسسة تحسين سلامة المرضى العالمية، والتي تقدم بشكل مجاني، ومن جانبه أشاد الدكتور ديفيد ماير الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحسين سلامة المرضى العالمية» بالتعاون القائم بين سلطة مدينة دبي الطبية وجمعية الإمارات الطبية، وذلك لتشجيع المستشفيات في دولة الإمارات على العمل بتعهد سلامة المرضى وتطبيق جميع حلول سلامة المرضى القابلة للتنفيذ في مرافقها.

كما نظمت إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بمحاكم دبي، فعالية صحية توعوية تزامناً مع يوم الصحة العالمي تحت مسمى «الصحة للجميع»، أطلقها عبدالرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، والتي استهدفت جميع موظفي الدائرة والمتعاملين فيها، حرصاً من دائرة محاكم دبي على تعزيز نُظم السلامة الغذائية، ولتثقيف وتوعية الموظفين بأهمية الوقاية من الأمراض والاهتمام بالصحة العامة، تحقيقاً لغاية خطة دبي 2021 «أفرادٌ متعلمون ومثقفون وموفورو الصحة».

وأوضح سلطان السويدي رئيس قسم التسويق والفعاليات بمحاكم دبي، أن اليوم العالمي للصحة حملة عالمية تدعو الأفراد للتركيز على المشاكل الصحية المعلن عنها عالمياً، والتركيز على شتى المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولوية، كما أوضح سبب اختيار مسمى «الصحة للجميع» عنواناً للفعالية، وجاء ذلك تأكيداً وتحقيقاً لهدف الإدارة في نشر مفهوم الصحة وسلامتها من الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة.

ومن جانبه تفاعل مركز إسعاد المتعاملين لمنطقة دبي التعليمية مع حملة يوم الصحة العالمي، التي نظمها قسم تغذية المجتمع في هيئة الصحة في دبي، والتي تأتي في إطار تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية في خدمة الفرد والمجتمع، وتحت مظلة تقديم أفضل الخدمات التثقيفية والمجتمعية.

وشددت غاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية، على أهمية التواصل الفعال مع مختلف المؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية، بما يعزز الاستفادة من الخبرات والبرامج والمبادرات المتوافرة، وقالت: تحت هذه المظلة تأتي المبادرة الصحية المشتركة بين المنطقة التعليمية وهيئة الصحة لخدمة موظفي المنطقة التعليمية صحياً ونفسياً واجتماعياً، بما يدعم الحرص على تعزيز أوجه الوقاية المجتمعية من الأمراض والممارسات الصحية الخاطئة، ودفع الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع، وإبراز أهمية الفحص المبكر وإجراء الفحوص الطبية الدورية، وتناول الغذاء الصحي، وممارسة التمارين الرياضية.

كما نظمت «ورشة حكومة دبي» مجموعة من الفعاليات تزامناً مع «يوم الصحة العالمي» بالتعاون مع «هيئة الصحة في دبي» في مقر الورشة بإمارة دبي، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية ونشر الوعي ورفع المستوى الصحي لموظفيها، وتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية السليمة كالتغذية الصحية، الامتناع عن التدخين والنشاط البدني.

التزام

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: نحرص على الاحتفال بـ«يوم الصحة العالمي» تأكيداً على التزامنا في زيادة نسبة الوعي المجتمعي وترسيخ الجانب الوقائي لموظفينا، باعتبار صحة وسلامة الموارد البشرية من موظفي الورشة أولوية قصوى بالنسبة لنا، والتي نسعى دائماً إلى تعزيزها والحفاظ عليها. وتكمن أهميّة الاحتفال بـ«يوم الصحة العالمي» في كونه فعالية عالمية تسلط الضوء على أهم القضايا الصحية السائدة في معظم المجتمعات وكيفية مواجهتها، حيث نعمل في الورشة على إطلاق مبادرات وبرامج نوعية من شأنها رفع مستوى الوعي الصحي في بيئات العمل المختلفة، خاصة وأن الصحة واتباع أسلوب حياة صحي هو الأساس في تعزيز إنتاجية الموظفين.