صندوق التكافل بوزارة الداخلية يطلق «فزعة هيلث»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» خدمة «فزعـــة هيـــلث» بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي، وتعتبر هذه الخدمة إحدى أهم الخدمات الرئيسية في برنامج فزعة، والتي تعنى بتوفير أعلى مستويات الرعاية والعناية الطبية لأعضاء البرنامج بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من المستشفيات والمراكز الطبية والنوادي الرياضية ومراكز التغذية الصحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الداخلية بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، وممثلين عن المستشفيات والمراكز الطبية والعميد جاسم المنصوري، نائب المفتش العام وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

دعم

ورحب اللواء الريسي، في كلمة له بالشركاء الاستراتيجيين لبرنامج فزعة وبممثلي وسائل الإعلام وشكرهم على دعمهم ومشاركتهم في إنجاح هذا البرنامج الذي يحظى بمتابعة واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ودعمه لمثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في رفع جودة الحياة. لافتاً إلى أن برنامج فزعة يهدف إلى الوصول جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

توجيهات

وقال المقدم أحمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العضو المنتدب لــــــ«فـــــــزعــــــة»، نعلن اليوم عن إطلاق وتدشين خدمة «فزعـــة هيـــلث» في يوم الصحة العالمي، كإحدى أهم الخدمات الرئيسية في برنامج فزعة، لافتاً إلى أن تدشين «خدمة فــــــزعـــة هيـــلث» يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمعنا، ونجاحها في مواجهة جميع التحديات في مجال الرعاية الصحية، وحرصها الكبير على الوصول إلى أعلى المستويات في توفير الرعاية والعناية الطبية في الدولة.

خدمات

وأشار إلى أن خدمة فزعة هيلث تشتمل على توفير خصم 40% على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي لأعضاء فزعة، وتقديم مميزات وخدمات إضافية أخرى في مختلف التخصصات الطبية، هذا بالإضافة إلى توفير باقات السياحة العلاجية للأعضاء بالتنسيق مع مستشفيات خارج الدولة تنظمها شركة امارتس سكاي التابعة لفزعة تتضمن أفضل أسعار حجوزات التذاكر والفنادق والمواصلات وتكاليف العلاج، وتتميز هذه الخدمة بمنح أعضاء البرنامج، أولوية حجز المواعيد وغيرها من المزايا التي سيتمكن الأعضاء من خلالها الحصول على أعلى مستويات الخدمة والعناية الصحية في كل أنحاء الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل سلامة، عضو لجنة العلاج الطبي بصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة، إن اللجنة تقوم بمتابعة التقارير الطبية للمرضى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجهم بالخارج، كما إنها تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشفيات والمراكز الطبية داخل الدولة لتوفير الرعاية الطبية وتقديم الخصومات للتخفيف عن كاهل المرضى.

توعية

نفذت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع سفراء السعادة في إدارة المشتريات والمستودعات حملة توعية شاملة تزامناً مع يوم الصحة العالمي في مبنى إدارة المشتريات.

وقدمت المديرية فعاليات متنوعة تركز على ثقافة التبرع بالدم، وتعزيز مفهوم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية، والغذاء الصحي السليم، وكيفية التعامل مع الأدوية، وأهمية التطعيم للوقاية من بعض الأمراض، وغيرها.

وأوضح الرائد الطبيب علي المنهالي رئيس قسم الصحة العامة بالمديرية، أن برنامج فرع التثقيف الصحي ركز على توعية منتسبي إدارة المشتريات والمستودعات من ضباط وضباط الصف والأفراد، بالوقاية من الأمراض المزمنة، وإجراء فحوص طبية مشيراً إلى استمرار الخطة عبر حملات توعية طوال العام، لرفع مستوى الثقافة الصحية لدى الأفراد، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وترسيخها لتكون جزءاً من أولوياتهم الصحية.