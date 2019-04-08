بلدية دبي تفتح أبواب الحديقة القرآنية للجمهور بالمجّان

المصدر: دبي - البيان

افتتحت بلدية دبــي مؤخراً أبواب «الحديقة القرآنية» للجــمهور بالمجان والتي طورتها في منطقة الخوانيج على مساحة 64 هــكتاراً، وبكلفة إجمالية ناهزت 200 مليون درهــم وبلغ عدد الزوار في أول أسبوع من افتتاحه 100 ألف زائر.

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: جاء افتتاح الحديقة القرآنية في عام التسامح الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد طوّرت بلدية دبي هذه الحديقة لتعزّز الدور الثقافي و الحضاري الإسلامي بما تحويه الحديقة من عناصر ثقافية تقرب التواصل الحضاري بين الثقافات المختلفة وهو يأتي كذلك ضــمن سياسة زيادة الرقعة الخضراء في الإمارة والتنوع في المعالم المختلفة، كما ستكون منطقة جذب مهمة للمواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء.

طابع إسلامي

وأشار إلى جانب طابعها الإسلامي ومفهومها المبتكر اللذين يجعلان منها مشروعًا فريدًا والأول من نوعه على مستوى العالم، تمتاز الحديقة بتصاميمها الحديثة ومواصفاتها العالمية المتعددة، وتمتاز كذلك بمناظرها الخضراء الخلابة وتنوعها مع نشر ثقافة التسامح التي تتميز بها من ضمن المعروضات وتعزيز نشر ثقافة التسامح.

وأضاف الهاجري: الدخول للحديقة بالمجان مع رسم دخول ميسر للجميع للدخول للبيت الزجاجي وكهف المعجزات وستقتصر بمبلغ 5 دراهم لكل منهما، كما يمكن استخدام بطاقة «نول».

عناصر جاذبة

وقالت فائقة أكرم مهندس معماري ببلدية دبي: «من أهم العناصر التي تشتمل عليها الحديقة البيت الزجاجي الذي يضم النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويراعي الظروف البيئية المثالية لها. ويظهر البيت الزجاجي بتصميمه المعماري المتميز في أعلى نقطة من الحديقة، لإتاحة المجال أمام الزوار لرؤية جميع عناصرها، كما يحتوي على مقهى تحيط به الأشجار والنباتات.

ويضم البيت 12 بستاناً لتلك الأشجار والنباتات التي يصل عددها إلى 45 نوعًا، بما في ذلك الموز والرمان والزيتون والبطيخ والعنب والتين والثوم والكراث والبصل والذرة والعدس والقمح وحبة البركة والزنجبيل والتمر الهندي والريحان والقرع والخيار، وغيرها».

وتابعت: «بالإضافة إلى الكهف الذي يحتوي على 7 معجزات للأنبياء ذكرت في القرآن الكريم، ويتم عرضها بالتقنيات الحديثة التفاعلية في مجال العرض باستخدام المؤثرات الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية كما سيتم إضافة لغات أخرى لاستفادة الجميع، وتشمل الحديقة أيضاً عدة أكشاك في جميع البساتين لعرض معلومات عن كل أنواع النباتات والأشجار المزروعة، وفوائد استخداماتها في الغذاء والطب، بالإضافة إلى الآيات التي وردت فيها».