بلدية مدينة العين تستهدف جمع أكثر من 2000 وحدة دم

المصدر: العين - داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي في العين ومستشفى إن أم سي التخصصي أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى مدينة العين تحت شعار «دمنا واحد» وبمشاركة 25 جهة حكومية وخاصة، لتشمل جميع مؤسسات ومناطق مدينة العين، والتي تهدف إلى جمع أكثر من 2000 وحدة دم، حيث تأتي الحملة ضمن مبادرات عام التسامح الرامية إلى إرساء روح التعاون والتعاضد المجتمعي، ونشر ثقافة العمل الإنساني التطوعي في المجتمع.

وأكد سعيد عبد الله الجابري، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في قطاع وسط المدينة، أن إدارة البلدية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، جهزت التجهيزات اللازمة من الحافلات وبنوك الدم المتنقلة لتغطي الحملة جميع مناطق مدينة العين، من مؤسسات حكومية وخاصة، ومجمعات تجارية، وحدائق ومنتزهات، ومجالس مجتمعية، وكنيسة سانت ماري، بهدف جمع 2000 متبرع ضمن مبادرات عام التسامح بالدم. وتقدم الدكتور مطر محمد النعيمي، مدير عام بلدية مدينة العين، المتبرعين، داعياً الموظفين وأهالي المدينة للمشاركة والتفاعل مع الحملة، مشيراً إلى أن توفير الدم للمرضى يعتبر مسؤولية مجتمعية مشتركة وواجب على الجميع.

وأضاف أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، ودعوة قادتنا للتفاعل مع عام التسامح، يجعلنا نبادر اليوم بإطلاق حملة «دمنا واحد» والتي تطلقها بلدية مدينة العين بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي ومستشفى ان ام سي التخصصي، كأكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى مدينة العين، بما يكرس مبادئ التسامح والعطاء اللامحدود في إطار المسؤولية المجتمعية، ويعزز القيم الإيجابية في المجتمع.