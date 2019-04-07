الغرامة والحجز لمستخدمي الدراجات ذات الثلاث عجلات فأكثر على طرق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد العقيد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالإنابة، عدم التهاون مع بعض الفئات المستهترة من مستخدمي الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على طرق الإمارة بتطبيق نص المادة رقم 92 من القانون المروري الاتحادي وتوقيع غرامة تصل إلى 3000 درهم وحجز الدراجة لمدة 90 يوماً.

وأشار خلال الحملة التوعوية حول مخاطر استخدام الدراجات النارية على الطريق، إلى أن الحوادث المرورية الناتجة عن الدراجات النارية سجلت انخفاضاً في مؤشراتها خلال الثلاث أعوام الماضية لأكثر من 63%، حيث وقع نحو 16 حادثاً خلال العام المنصرم 2018 نتج عنه حالتين وفاة وإصابة 16 حالة، مقارنة بـ 22 حادثاً خلال العام 2017 نتج عنه وفاة واحد وإصابة 23 حالة، وسجل عام 2016 عدد 44 حادثاً نتج عنه 4 وفيات و44 إصابة، وذلك بفضل الجهود المبذولة في المجال التوعوي والتفتيشي، والتي تستهدف كافة مستخدمي الطريق، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأوضح النقبي، أن الحملة التي أطلقها فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات للحملة التوعوية برئاسة الملازم أول حمدان الحبسي مدير الفرع بالإنابة وعدداً من الضباط والأفراد، تأتي تزامناً مع عطلة الربيع، وقد اشتملت على زيارة عدداً من المناطق البرية بالإمارة والالتقاء بمرتاديها من مستخدمي الدراجات ذات الدفع الرباعي وزيارة المحلات التجارية المختصة ببيع أو استئجار الدراجات خاصة الأماكن والمناطق التي تكثر فيها حوادث الدهس أو التصادم وتوجيه النصائح والإرشادات لهم، بالإضافة إلى تقديم السترات الفسفورية عليهم والتأكيد على ارتداء الخوذة وكل ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة على السائق أو الراكب لضمان حمايتهم وسلامتهم من مخاطر الحوادث.

وأكد النقبي، أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة وإتباع الأنظمة والقواعد المعمول بها على مستوى الدولة وضرورة التزام أولياء الأمور بها من حيث متابعة ومراقبة أبنائهم جيداً خاصة الأطفال منهم لتفادي المخالفة المرورية وفقاً للبند 81 من القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري بعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق أو عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب بوقوع غرامة قيمتها 500 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية.

ودعا مدير عام العمليات المركزية بالإنابة الجمهور ومستخدمي الطريق وقائدي الدراجات إلى التعاون مع عناصر الشرطة في نشر الحملة واحترام القانون، مؤكداً بأن سلامة مستخدمي الطريق كافة مسؤولية مشتركة يتحملها السائق وأولياء الأمور وعابر الطريق وأن شرطة رأس الخيمة لن تتهاون مع أي سلوكيات سلبية أو قيادة متهورة قد تعرض حياة الآخرين للخطر متمنياً السلامة للجميع.