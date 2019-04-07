عبد الله المري: شرطة دبي حريصة على تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير

المصدر: دبي - البيان

قال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العامة لشرطة دبي، إننا نحرص في القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم خدماتنا إلى أفراد الجمهور في مطارات دبي، بوابة الإمارة، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في التيسير عليهم وإسعادهم، خاصة أن المطار يشهد حركة كثيفة من المسافرين، ويشهد نمواً كبيراً يعكس التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي ودولة الإمارات في حركة الطيران والنقل، وهو ما يتطلب منا أن نكون على أعلى قدر من الجاهزية والقدرة دائماً على تقديم الخدمات الآمنة بسهولة ويسر.

أحدث التقنيات

جاء ذلك خلال تفقده غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة لأمن المطارات، المزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان وتسهم في تحقيق السعادة وتقدم خدمات ذات جودة عالية لمستخدمي مطارات دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء طيار أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد محمد بن ديلان، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالانتداب.

كما زار القائد العام لشرطة دبي ومرافقوه منطقة تفتيش المسافرين، واطلع على الآلية الجديدة للتيسير على المسافرين من خلال إيجاد مسارات مرور للذين لا يحملون أية حقائب يدوية، لضمان عدم تأخر مرورهم مع من يحملون حقائب يدوية.

كما وقف اللواء المري على سير العمل والإجراءات المتبعة في حركة المسافرين المغادرين، حيث يعد أحد المنافذ الحيوية المهمة لدبي، ويشهد ازدياداً في نمو حركة المسافرين اليومية، وتوليه شرطة دبي أهمية بالغة في تقديم خدماتها الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل إجراءات المستخدمين وإسعادهم.

وأثنى اللواء المري على الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الإدارة العامة لأمن المطارات في تقديم خدمات متميزة وتوفير سبل الراحة للمسافرين، مؤكداً أهمية الاستمرار في الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستخدمي المطار.

منظومة متكاملة

أكد اللواء المري أن الإدارة العامة لأمن مطارات دبي تعمل وفق منظومة أمنية متكاملة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وأفضل الأجهزة والتقنيات العالمية في مجال تأمين المسافرين والشحنات، ضمن التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، المتمثلة في «المدينة الآمنة» من خلال الاستخدام الأمثل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان وفق خطط منهجية منظمة ودقيقة وأجهزة مراقبة حديثة ترصد كل المباني والمزودة بأحدث الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.