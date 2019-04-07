«مدني دبي» تدشّن حملة «حمايتك غايتنا» للسلامة في المساجد

المصدر: دبي - البيان

دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي حملة «حمايتك غايتنا» المخصصة لنشر التوعية بين المصلين والعاملين في المساجد ونقلها للأسر في إطار التواصل المجتمعي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الفترة «1 أبريل إلى 15 مايو» من مسجد سلامة بنت علي أهلي الزرعوني الكبير، وتختتم بمسجد الراشدية في الأسبوع الأول من شهر رمضان، بهدف نشر الثقافة الوقائية والمعرفية في التعامل مع حوادث الحريق والخطوات الأولية، التي يجب اتخاذها للعاملين والجمهور، وإعداد المستجيب الأول للقطاع الحكومي.

وتسهم إدارة الحماية المدنية على مدى 6 أسابيع في تدريب المصلين والعاملين في المساجد على أهمية الوقاية من مخاطر الحريق، وشرح أنواع الحرائق، والخطوات الأساسية للتعامل مع أدوات الإطفاء في المساجد واستخدامها كخطوة أولية قبل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ..

وأكد العقيد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن الدفاع المدني دبي ينفذ الحملات التوعية والتثقيفية من منطلق حرصه على نشر وتثقيف جميع فئات المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليته كجهاز دفاع مدني مهمته الأولى قبل الإطفاء والإنقاذ، التوعية بمخاطر الحريق ومسبباته للحد منه.