«الداخلية» تدعو إلى ابتكار رسائل توعية في الوقاية من الحرائق

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني مسابقة «حملة سلامة دارك» لمجتمع دولة الإمارات من مختلف الشرائح، وهي عبارة عن مسابقة تثقيفية تدعو الأفراد إلى ابتكار رسائل توعية في مجال الوقاية من الحرائق عبر التصميم أو الرسم التوضيحي وفيديو قصير ورسائل توعية وانفوجراف.

وسيتم اختيار فائز كل أسبوع حيث يحظى بجائزة مالية وشهادة تقدير من القيادة العامة للدفاع المدني إضافة إلى نشر رسالته التوعوية المبتكرة عبر منصات وزارة الداخلية الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة عبر مواقعها الإلكترونية في انستغرام وتويتر أن المسابقة تعتبر جزءاً من حملة «سلامة دارك» التي أطلقتها أخيراً على مستوى الدولة، حيث يتم من خلال الحملة تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع ثقافة ووعي مجتمع الإمارات بالوقاية من الحرائق.

خطة

وتستهدف الخطة التوعوية 2019 البيوت المنزلية، بما فيها كافة أنواع المساكن الخاصة والتجارية ومساكن العمال، حيث شكلت نسبة الحرائق في هذه المنشآت السكنية بأنواعها كافة في العام الماضي 60% من حرائق المباني على مستوى الدولة، كما أنها تشكل خطراً مباشراً على الإنسان الذي يقطن فيها معظم وقته.

وتتضمن الحملة ورشاً توعوية من قبل الإدارات العامة للدفاع المدني بالدولة، ومعارض تثقيفية في المتاجر الكبرى، وتوزيع مطويات توعوية، والقيام بدورات تدريبية في مجالات الإطفاء والسلامة العامة، وبالتعاون مع الشركاء، إلى جانب إطلاق رسائل الحملة على شكل منشورات وفيديوهات عبر وسائل الإعلام كافة.

مشاركة

ويشارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينهم الإسعاف الوطني، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، وهيئة التأمين، وشركة إنجازات لنظم البيانات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وغيرها من المؤسسات الوطنية.

وكان اللواء اللواء جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، قد أوضح في تصريحات سابقة عقب انطلاق الحملة، أن القيادة العامة للدفاع المدني اتخذت عدداً من الإجراءات ساهمت بانخفاض أعداد الحرائق والوفيات الناتجة عنها، وذلك بوضع الخطط التشغيلية على مستوى إدارات الدفاع المدني بالدولة متضمنة مستهدفات التوعية المجتمعية الشاملة للحد من الحرائق ووفياتها.

تعزيز

وقال: إن الحملة تنفذ بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة العامة لعام 2019، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر ثقافة السلامة والوقائية بين أفراد المجتمع.