توقع سقوط أمطار من اليوم وحتى الخميس

المصدر: البيان الالكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الفترة من اليوم الأحد وحتى الخميس طقسا صحوا الى غائم جزئيا في معظم الأحيان مع مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وتالياً التفاصيل:

الأحد: صحو إلى غائم جزئي يصبح غائم أحياناً في المساء والليل مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الغربية والبحر والجزر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الاثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر، والبحر متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على فترات، خاصةَ على المناطق الغربية والساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر، والبحر مضطرب خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة لسقوط الأمطار قد تكون رعدية أحيانا خاصة على المناطق الغربية والساحلية من حين إلى أخر، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الخميس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطارمتفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.