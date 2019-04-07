مشاريع «كهرباء دبي» محور لقاء سعيد الطاير مع مدير «آيرينا»

المصدر: دبي- البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مكتبه، عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في زيارة وداعية، بمناسبة انتهاء مهام عمله في دولة الإمارات، وحضر اللقاء المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة.

ورحب الطاير بالمدير العام للوكالة الدولية، منوهاً بالعلاقات المميزة التي تجمعه مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.

وتطرق الطاير للمشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كافة المجالات، متطرقاً لخبرات وتجارب الهيئة في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه.

وأوضح أن الهيئة لديها رؤية واضحة تتمثل في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وقد أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.