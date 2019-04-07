إنجاز 80 % من الطرق إلى «جوهرة الخور»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 80% من أعمال الأنفاق والطرق المؤدية لمشروع (جوهرة الخور)، التي تنفذها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركة دبي العالمية للعقار، وصُمم مشروع (جوهرة الخور)، الذي يقع بين جسري آل مكتوم والعائم، ليكون من أهم الوجهات السياحية المميزة، ويُعد إضافة للمدينة ويعيد تنشيط المنطقة سياحياً، ويُتوقع الانتهاء من جميع أعمال الأنفاق والطرق في نهاية شهر يونيو المقبل.جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في المشروع الذي يشمل تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لمشروع (جوهرة الخور) لتلبية جميع احتياجات المشروع الذي يُعد من الأيقونات المعمارية المستقبلية في المشهد العمراني على ضفاف خور دبي.

وقال الطاير: يتضمن المشروع تنفيذ أنفاق بطول 1.4 كيلو متر، وطرق بطول سبعة كيلو مترات، مشيراً إلى أنه تم ربط المنافذ الأرضية والسفلية (السرداب) لمشروع (جوهرة الخور) بشبكة الطرق والمواصلات على شارع بنى ياس من الجهة الشمالية للمنطقة، وشارع الاتحاد من الجهة الشرقية، من خلال طرق وأنفاق ومنحدرات تؤدي إلى مواقف السيارات السفلية لمشروع جوهرة الخور، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسر للمشاة بطول 81 متراً يعبر فوق شارع بنى ياس، سيتم إنجازه في الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب أعمال الإنارة، وأعمال الحماية، وتحويل الخدمات القائمة.

وأضاف: تشتمل منافذ الجانب الشمالي على مداخل من خلال النفق إلى المواقف السفلية (السرداب) للحركة المرورية المتجهة غرب شارع بنى ياس، والحركة المرورية القادمة من منحدر جسر آل مكتوم، كما تشتمل على مخارج من المواقف السفلية (السرداب)، عن طريق النفق إلى شارع بنى ياس شرقاً، وشارع بني ياس غرباً، ومخارج من الجانب الشمالي الغربي إلى المنحدر الشرقي من جسر آل مكتوم إلى شارع بنى ياس، فيما تشتمل منافذ الجانب الشرقي، على مداخل سطحية من وإلى المواقف السفلية بالجانب الشرقي، وأنفاق أحادية إلى المواقف السفلية من شارع الاتحاد بمحاذاة الجسر العائم، ومن شارع بنى ياس شرقاً.

مشروع

يقع (جوهرة الخور) على مساحة 125 ألفاً و675 متراً مربعاً، يضم فندقاً من فئة 5 نجوم يحتوي على 438 غرفة و4 أبراج سكنية لشقق فندقية يبلغ عددها 756، إضافة إلى 20 مطعماً، وبحيرة اصطناعية، وشاطئ داخلي على امتداد المشروع، ومارينا لليخوت تتسع لـ 65 موقفاً، كما يضم فندقاً من فئة 4 نجوم يحتوي 403 غرف، وفندقاً من فئة 3 نجوم يحتوي 405 غرف، وبرجين سكنيين متصلين لنحو 389 شقة فندقية بطابع إسلامي عربي، ومركزاً تجارياً صغيراً، ويقدر عدد مواقف السيارات بنحو 6000 موقف.

مواصفات

يشمل المشروع تنفيذ طرق للمداخل السطحية للحركة المرورية القادمة من شارع الاتحاد جنوباً، وأنفاق أحادية من الجانب الشرقي للمواقف توفر مخرجاً باتجاه أبوظبي وشارع الاتحاد شمالاً.