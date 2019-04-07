بلدية العين توفر 520 مليون درهم في منهجية الهندسة القيمية

المصدر: العين ــ داوود محمد

وفرت بلدية العين ما يقارب 520 مليون درهم، من خلال تطبيق منهجية الهندسة القيمية على مشاريع البنى التحتية، والتي تعمل على مراجعة المخططات والوثائق المقدمة من الاستشاريين أو المقاولين عبر ورش عمل من خلال مهندسين مؤهلين، ويتم التدقيق عليها بحيث تتلاءم مع المواصفات والمعايير المعتمدة وكذلك تتناسب مع الاحتياجات المطلوبة،علاوة على ذلك، يتم التأكد من خلو الأعمال من المبالغات غير المبررة، والتي تؤثر سلباً على فترة المشروع وشمل التطبيق مشروع النباغ 17 قسيمة، مشروع القوع 191 قسيمة مشروع الساد 306، بالإضافة لمشروع البطين السكني.

وأشار المهندس ناصر العرياني، مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية في بلدية العين الى أن من أبرز المشاريع التي تم تطبيق منهجية الهندسة القيمية من خلالها مشروع البطين السكني، من خلال التعديل على الميول المستخدمة لتصميم مقترح أعمال تسوية، وإجراء تعديلات تصميمية أخرى، ما أدى إلى تقليل تكلفة أعمال القطع و الردم بما يقارب من 286 مليون درهم، وأيضاً مشروع النباغ السكني، الذي تم من خلاله دراسة عدة مقترحات لأعمال القطع والردم بغرض تسوية الموقع ليشمل المشروع 17 قسيمة، وتم اعتماد المقترح الأنسب من الناحية التصميمية و بمراعاة الهندسة القيمية التي خفضت 184 مليوناً و200 ألف درهم من تكلفة المشروع، كما تم تعديل الميول المستخدمة في مشروع القوع السكني لما يقارب 191 قسيمة سكنية، وإجراء تعديلات تصميمية أدت إلى توفير 46 مليوناً و 876 ألف درهم .