مضاعفة السلع المدعمة المخصّصة للمواطنين بأبوظبي استعداداً لرمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

انتهت بلدية مدينة أبوظبي من استعداداتها لاستقبال المواطنات والمواطنين في مراكز السلع الغذائية المدعّمة في كل من مصفح، ومنطقة المرور، وكذلك عبر منصة الخدمات الرقمية للسلع الغذائية، مشيرة إلى الحرص على توفير قائمة من السلع التي تلبي احتياجات المستهلكين.

وقامت البلدية بمضاعفة الكميات المخصصة للمواطنين، وذلك حسب جدول الحصص الشهرية ابتداءً من 1 أبريل 2019 ولغاية 31 مايو 2019.

وقالت البلدية إنها تتيح حالياً 6 مراكز للسلع الغذائية المدعمة، وتدرس فتح منافذ جديدة قبل شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن عدد السلع المدعمة المتوافرة في القائمة عبر جميع المنافذ بلغ 139 سلعة، وتضيف البلدية المزيد من السلع الجديدة قبل شهر رمضان عادة. ونوهت البلدية أنها ضمن إطار إنجازها مشروع التحول الرقمي للخدمات، كانت قد أطلقت منصة رقمية موحدة لتقديم خدمات الحصول على السلع الغذائية المدعمة ولتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات بقالب عصري يتواءم مع احتياجات المتعاملين والمجتمع ويحقق تطلعاتهم.

سهولة

وتشمل منصة الخدمات الرقمية لخدمات السلع الغذائية البلديات الثلاث (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية منطقة الظفرة، بلدية مدينة العين)، وبإمكان المواطنين الكرام الحصول على خدمات السلع الغذائية المدعمة عبر منصة «سمارت هب» بكل يسر وسهولة.

ونوهت البلدية أن المنصة الرقمية للسلع الغذائية المدعمة لا تقتصر خدماتها على طلب السلع، ودفع ثمنها رقمياً، بل تشمل كذلك خدمة توصيل السلع الغذائية إلى منازل المواطنين، حيث تبلغ رسوم توصيل السلع إلى المنازل داخل جزيرة أبوظبي مثلاً 42 درهماً فقط، وتتميز المنصة بالعديد من الخصائص والامتيازات، من أهمها سهولة الاستخدام، فالحصول على خدمات السلع الغذائية رقمياً لا يحتاج إلى إبراز أي أوراق ثبوتية أو بطاقة هوية أو مستندات خاصة، وذلك بسبب الربط الكامل للبيانات مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وبهذا الشكل تتوافر على المنصة معلومات كاملة عن كل أسرة مدرجة في قائمة الأسر المستفيدة من السلع الغذائية المدعمة، مشيرة إلى أن خدمات المنصة متاحة على مدار الساعة، كما لا يحتاج المواطن إلى طباعة أي وصل أو فاتورة أو طلب، وجميع العمليات رقمية ومتصلة مع الأنظمة ومراكز التوزيع رقمياً.

مستفيدون

وتخدم المنصة الرقمية للسلع الغذائية أكثر من 70 ألف أسرة مواطنة مسجلة في قائمة المستفيدين من مراكز السلع الغذائية المدعمة.

وبشأن استعداداتها لشهر رمضان المبارك أشارت البلدية أنها وفرت المواد الغذائية والاستهلاكية وأتمت إنجاز عروض تخفيض أسعار لبعض السلع الغذائية، فعلى سبيل المثال تم تعزيز مخزون المواد الغذائية بأكثر من 1000 طن من الأرز لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة خلال شهر رمضان.

إجراءاتأما بشأن إجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالسلع المدعومة من شراء واستلام السلع المدعمة رقمياً، فأوضحت البلدية أنه يتوجب فتح حساب في منصة الدخول الذكي «SMART PASS»، ثم اختيار دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي في منصة الخدمات الذكية «SMART HUB»، واختيار خدمة شراء المواد الغذائية المدعومة، ثم تحديد السلع الغذائية المطلوب شراؤها، ودفع قيمة المواد، والتوجه إلى المركز المحدد أو اختيار خدمة التوصيل إلى المنازل مقابل رسوم توصيل رمزية.