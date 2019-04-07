«هيئة المعاشات»: تمكين أصحاب العمل والمؤمّن عليهم من التدريب إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تمكين أصحاب العمل والمؤمن عليهم من الحصول على خدمة التدريب على قانون المعاشات الاتحادي والخدمات إلكترونياً وبشكل أسبوعي.

وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان جهات العمل الخاضعة لقانون المعاشات الاتحادي أو المؤمن عليهم المشمولين بالقانون زيارة موقع الهيئة وطلب الخدمة المتوفرة ضمن باقة خدمات جهات العمل أو المؤمن عليهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفتت إلى أن توجهها نحو تكثيف ورش العمل التدريبية لموظفي الموارد البشرية العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي يعزز من كفاءتها في إدارة كل الخدمات الإلكترونية المرتبطة بنظام المعاشات، ويسهم في تحقيق المواءمة بين أنظمة الهيئة وجهات العمل في تقديم خدمات متميزة للمؤمن عليهم بشكل يتوافق مع متطلبات حكومة دولة الإمارات التي تسعى لتكون الأفضل بين حكومات العالم بحلول عام 2021.

ونوهت إلى أنه سعياً نحو أتمتة كل خدمات الهيئة واستجابة لطلبات التدريب المتزايدة، ولتوفير منصة تسهل من طلب هذه الخدمة دون الحاجة إلى التنسيق المسبق عبر أي من قنوات التواصل مع الهيئة ارتأت الهيئة تطوير خدمة التدريب بحيث يتم التقديم لها بشكل إلكتروني لتخضع لكل المؤشرات التي تلبي مسعى الهيئة نحو الارتقاء بمستوى خدماتها، كما تقرر زيادة عدد الورش المتاحة إلى 8 ورش شهرياً.

وأوضحت الهيئة أنه مقارنة بعدد الورش التي تم تنفيذها منذ بداية توجهها إلى رفع مستوى الوعي التأميني من خلال ورش العمل كان معدل الورش يتزايد، لكن لا يلبي حاجة جهات العمل بشكل كامل، حيث تم تقديم (11) ورشة في 2015 و(17) ورشة في 2016 و(21) ورشة في 2018 وخلال الربع الأول فقط من 2019 وبعد إطلاق التحديث الجديد تم تنفيذ (17) ورشة عمل حتى الآن، ونستهدف خلال العام الجاري مضاعفة هذا الرقم لثلاثة أضعاف للوصول إلى أكبر عدد من المؤمن عليهم وجهات العمل .

وأفادت الهيئة أنها تقدم ثلاثة أنواع من التدريب، الأول هو التدريب على الخدمات الإلكترونية، أما النوع الثاني من التدريب فيركز على زيادة التوعية والتعريف بالمنافع والامتيازات الواردة في قانون المعاشات، والنوع الثالث من التدريب فيتم فيه مشاركة المحتوى التدريبي إلكترونياً، ويفضل في هذا النوع من التدريب أن يكون صاحب العمل على إلمام مسبق بالتعامل مع إجراءات الهيئة وقانونها.