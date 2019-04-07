دورات تدريبية لموظفي مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر

المصدر: دبي- البيان

نظّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر دورات تدريبية تخصصية في معايير نظام إدارة الأداء لحكومة دبي، شملت مدراء إداراتها ورؤساء وحداتها التنظيمية وموظفيها، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتوفير فرص التطور الوظيفي والمهني والتعلّم المستمر لكوادرها، ومواكبة أحدث معايير جودة الخدمة والأداء الحكومي المتميز.

وقد شارك عدد من إداريي المؤسسة وموظفيها في ورش عمل تخصصية حول نظام إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية في دبي. وشملت الورش محاور عدة، أبرزها تخطيط الأداء المؤسسي، والمراجعة الدورية لخطط الأداء وتقييمه، وصياغة الأهداف الوظيفية وفق نظام SMART، وتعديل خطط التطوير بشكل دوري لتحقيق النتائج المنشودة.

وركّزت الورش التدريبية على تعريف مدراء الإدارات ومسؤولي الوحدات التنظيمية بالأدوار والمسؤوليات المطلوبة في مجال وضع وتقييم الأهداف الفردية وفق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وتحديد مؤشرات الكفاءات المهنية، وإعداد وتحديث خطط التطوير الوظيفي، وفقاً للدليل الإجرائي ونظام إدارة الأداء المعتمد في حكومة دبي.

وعلى مستوى الموظفين، استهدف البرنامج التدريبي تمكين المشاركين من تطوير فهم شامل لنظام إدارة الأداء، ومتطلبات صياغة الأهداف الوظيفية وفقاً لخطوطه وأطره العامة.

وقال علي المطوّع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي: «إن نموذج دبي؛ الذي أصبح مثالاً عالمياً تستفيد منه دول المنطقة والعالم للارتقاء بمستوى خدماتها الحكومية وإرساء مقاييس الأداء الحكومي المتميز وترسيخ ثقافة إسعاد المتعاملين، هو معيارنا الأساسي في مختلف خدماتنا ومبادراتنا».