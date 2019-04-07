«صحة» تؤكد أهمية التعاون الاستراتيجي مع دائرة الصحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور مروان علي الكعبي مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أهمية التعاون الاستراتيجي، والتنسيق بين شركة «صحة»، باعتبارها من أكبر مزودي الرعاية الصحية في المنطقة، ودائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا التعاون، يهدف لتوفير رعاية صحية عالية الجودة لأفراد المجتمع، وموضحاً أن التعاون بين الدائرة والشركة، يظهر جلياً في المناسبات المهمة التي تشهدها الإمارة، والتي كان آخرها «تمرين جاهزية 2019»، الذي كان لدائرة الصحة في أبوظبي دور محوري هام في إنجاحه.

وقال إن دائرة الصحة أبوظبي، شاركت مع «صحة» منذ اللحظات الأولى لوضع الخطط لتنفيذ تمرين جاهزية 2019، إذ تم وضع خطط الطوارئ، وإجراءات التعامل مع الطوارئ والأزمات، بالاستناد إلى أسس علمية واضحة، وتضمنت آليات التعامل مع أعداد كبيرة من الإصابات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الصحية في حالات الطوارئ والأزمات، إضافة لخطط التعامل مع المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت.

أولويات

من جهته، قال مطر سعيد النعيمي مدير دائرة الطوارئ والأزمات في دائرة الصحة أبوظبي: «تتربع جاهزية الطوارئ على رأس أولوياتنا في دائرة الصحة أبوظبي، ما يترجم عملنا المستمر مع جميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي، للتأكد من جاهزيتها في أي وقت، من خلال تنظيم برامج التدريب والتمارين الخاصة بالطوارئ، كونها حجر أساس لتعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع الطوارئ والأزمات، وضمان الاستجابة الفعالة لها».

تمرين

وقالت الدكتورة سلامة جمال بن رفيع مدير قسم تخطيط الطوارئ في «صحة»، إن «تمرين جاهزية 2019»، الذي نفذته شركة «صحة»، يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتابعه الشركاء الاستراتيجيون لشركة «صحة»، من خلال ممثلين للشركاء وجدوا في مركز القيادة والسيطرة في مقر شركة «صحة»، طوال ساعات تنفيذ التمرين، وكان لوجودهم ومشاركتهم والاستفادة من خبراتهم، أبلغ الأثر في نجاح التمرين، إذ تابع التمرين 18 مسؤولاً من كل من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، هيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومستشفى كليفلاند، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين في شركة «صحة».