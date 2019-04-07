إنشاء جمعية لـ«تسمم الدم» في الشرق الأوسط ومقرها دبي

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أعلن مؤتمر الإمارات الخامس عشر للعناية المركزة في دبي عن انشاء جمعية الالتهاب الإنتاني (تسمم الدم) على مستوى الشرق الأوسط، يكون مقرها دبي برئاسة الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري العناية المركزة ورئيس رابطة الجمعيات العربية.

وأكد الدكتور حسين آل رحمة في تصريحات للصحفيين على أهمية تشكيل الجمعية خاصة وأن الالتهاب الانتاني يعتبر المسبب الأول لدخول أقسام العناية كما أنه من أكبر سبب للوفيات في دول العالم، وقال إن الجمعية تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات بين الدول الأعضاء حول أفضل السبل والبروتوكولات والمعايير العالمية حول طرق الحد من انتشار العدوى في غرف العناية المركزة وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن الالتهاب الانتاني.

مشاركات

ووصل عدد الدول المشاركة في المؤتمر إلى 40 دولة فيما وصل عدد المحاضرين 244 محاضراً، قدموا حوالي 253 محاضرة، إضافة إلى 6 ورش عمل، فضلاً عن مشاركة 40 شركة محلية وعالمية في المعرض المصاحب للمؤتمر تعرض أحدث منتجاتها من الأدوية وأجهزة العناية الحرجة. وكشف الدكتور زياد الريس، رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى راشد على هامش فعاليات المؤتمر عن تفعيل جهاز إيكمو للأكسجة الغشائية خارج الجسم، للتعامل مع الحالات الحرجة مع دورة دموية شديدة الصدمة، وذلك بعد إجراء دورات تدريبية للفريق الطبي والتمريضي على كيفية استخدامه بحرفية.

إشغال

وأكد أن نسبة إشغال أسرة العناية المركزة في مستشفى راشد تصل إلى ١٠٠٪، وفي بعض الأحيان تزيد عن تلك النسبة، حيث إنه يومياً نستقبل حالات تستدعي إدخالها غرف العناية المركزة، وثمة حالات تبقى خارج العناية المركزة، ولكنها تحصل على ذات الرعاية المركزة، عبر نظام داخلي للتعاطي مع تلك الحالات، ونستقبل حالات من القطاع الخاص، وفي السنة الواحدة نتعامل مع أكثر من ٢٠٠٠ حالة في غرف العناية، لافتاً إلى أنه بشكل يومي يستقبل مستشفى راشد حالات للحوادث، سواء حوادث الطرق أو العمال أو الأطفال.

تساهل

وقال إنه تم إدخال نظام للتحكم في آلية صرف المضاد في المستشفى، عبر الرقابة على الأطباء حتى لا يحدث سوء وتساهل في استخدام المضاد الحيوي، وأسهم النظام في التقليل من وصف المضادات الحيوية. وأكد حرص هيئة الصحة بدبي على تكامل الفرق الطبية القائمة على شأن وحدات وأقسام العناية الحرجة، كما تحرص أيضاً على مواكبة العالم ومتغيراته السريعة، وخاصة فيما يتعلق بالاستحواذ على أفضل التقنيات، واتباع أرقى المعايير والأصول المهنية المعمول بها في شأن سلامة المرضى والمحافظة على حياتهم.