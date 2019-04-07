«مؤتمر النخبة» يوصي بعدم الإفراط في تناول الأطفال للفيتامينات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

شدد مؤتمر النخبة الدولي السابع لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، في ختام أعماله بأبوظبي، على ضرورة عدم الافراط في اعطاء الأطفال الفيتامينات والمعادن دون استشارة الطبيب المختص، لما قد يسببه تناول تلك الفيتامينات من مشكلات في الكبد، مشيرين إلى أن أولياء الأمور الذين يتناول أطفالهم أدوية لأمراض مزمنة يجب أن يستشيروا أطباء مختصين في الآثار الجانبية المترتبة على استخدامها لفترات طويلة، كما شدد المؤتمر على أهمية تجنيب الأطفال داخل المنزل جميع أدوات التنظيف والمواد الحارقة والأدوية وعدم وضعها في متناول أيديهم، وكذلك ضرورة إبعاد الأطفال، خاصة من سن 2 إلى 6 سنوات عن الألعاب التي تحوي أجساماً صغيرة ودقيقة يمكن ابتلاعها مثل الأجسام المغناطيسية والآلات الحادة والعملات المعدنية الصغيرة.

وقال الدكتور محمد مقدادي إن مؤتمر النخبة السابع استهدف إمداد المتخصصين المشاركين من أطباء الجهاز الهضمي والتغذية والكبد عند الأطفال بأحدث المعلومات السريرية المثبتة علمياً لإلقاء الضوء على الحلول الرئيسة للتحديات الحالية التي تواجه أطباء الأطفال في الدولة.

كما أكد الدكتور عامر عزاز استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المؤتمر استقطب ما يزيد عن 400 متخصص من داخل وخارج الدولة، وتم خلاله عرض العديد من الدراسات والأبحاث التي طرحت للمرة الأولى والمتعلقة بجديد تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، مشيراً إلى أنه تم التركز على الأمراض الباطنية الشائعة بين الأطفال.