«صندوق الوطن»:«موهبتنا» يهدف لإعداد علماء المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد محمد القاضي مدير عام «صندوق الوطن» أن برنامج «موهبتنا» الذي أطلقه الصندوق العام الماضي يهدف إلى إعداد جيل من علماء ورواد أعمال المستقبل، من أجل المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة في كافة قطاعات الدولة تماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش حفل تكريم الطلبة خريجي الدورة الجديدة من برنامج «موهبتنا» - ربيع 2019- والبالغ عددهم 90 طالباً وطالبة من المواطنين، إن البرنامج ركز على تزويد الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين واستكشاف مواهبهم وتعزيزها في عدد من القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والروبوتات والرياضيات.

ولفت إلى أن البرنامج يتطلع بحلول نهاية العام إلى تنمية قدرات 200 طالب موهوب من الصفوف السادس إلى الحادي عشر من مختلف المدارس الحكومية والخاصة بالدولة.

وأوضح أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجهات مثل دائرة التعليـم والمعرفـة في أبوظبي وأكاديميات الدار إلى جانب استقطاب أفضل الخبرات على مستوى العالم يسهم في توفير بيئة علمية محفزة تدعم تنمية المعرفة ترتقي بالقدرات الإبداعية للكفاءات المواطنة لتكون جاهزة لتولي زمام المبادرة والمساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل.