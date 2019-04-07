إطلاق أول تطبيق إلكتروني زراعي في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أول تطبيق إلكتروني زراعي في الدولة يتضمن إرشادات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لأنواع مختلفة من المحاصيل، إضافة إلى طرق تنمية الثروة الحيوانية والعناية بالإبل والماعز والأغنام.

وينقسم التطبيق إلى عدة أقسام، منها قسم يحتوي على كل السياسات والتشريعات التي تنظم الأنشطة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية وسياسة الزراعة وسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى الأدلة الإرشادية وأدلة الممارسات الموضحة للأنشطة الخاصة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، كما يضم التطبيق قسماً للزراعة يحتوي على إرشادات تفصيلية لأفضل الممارسات الزراعية لنحو 25 محصولاً من الخضروات المزروعة في الحقل المكشوف، و12 صنفاً من الفاكهة، إضافة إلى 9 أصناف من المحاصيل العلفية التي تتحمل درجات الملوحة المختلفة، وخدمات الإدارة المتكاملة للنخيل وإدارة الآفات الزراعية و5 أصناف من الخضروات المزروعة في البيوت المحمية وطرق الزراعة في البيوت البلاستيكية والبيوت الشبكية والبيوت التي تعتمد أنظمة الزراعة المائية، إضافة إلى أساسيات الزراعة العضوية وطرق التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية.

أما قسم الثروة الحيوانية فيركز على ثلاثة أصناف من الحيوانات المتعارف على تربيتها بكثافة محلياً، وهي الإبل والماعز والأغنام، ويتضمن التطبيق معلومات تفصيلية وإرشادات بشأن طرق التربية الصحيحة والممارسات التي تضمن صحة وسلامة الحيوان، منها إرشادات حول الحظائر ونظم الإيواء وإدارة السلالات والتناسل، إضافة إلى الأمراض التي تصيب كل نوع وطرق الوقاية والعلاج.

ويمكن تحميل التطبيق الذي يحمل اسم «دليل الإرشاد الزراعي» عبر أنظمة أبل وأندرويد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث تم تصميمه بطريقة إبداعية تتيح الوصول للمعلومات بسهولة ويسر، وتوفر على المتصفحين الوقت والجهد، ويمثل التطبيق منصة إضافية تقدمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للمتعاملين بهدف نشر الوعي بمفاهيم الزراعة المستدامة ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.

استدامة

قال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «حقق قطاع الزراعة في أبوظبي خطوات مهمة على طريق الاستدامة وتحقيق التنوع الغذائي من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة وتعزيز كفاءة التربة واستهلاك المياه، وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية».